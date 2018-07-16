ووفقا لموقع "ذا فيرج"، ستحمل السيارة الكهربائية "الخارقة" اسم "بينينفارينا"، وهو اسم شركة تصميم سيارات عريقة في إيطاليا.

وسيتم الكشف عن الشكل النهائي للسيارة خلال معرض جنيف للمحركات، العام المقبل، وستبلغ قيمتها مليوني دولار.

وستكون سيارة "بينينفارينا" الأولى من نوعها التي تصل لأكثر من 400 كم/الساعة، وتعمل بالبطارية، التي ستسمح بالقيادة لمسافة 482 كم قبل إعادة شحنها.

وقال مايكل بيرشكه، المدير التنفيذي لسيارة "بينينفارينا": "بالنسبة للسيارات الرياضية الخارقة، لم يقم أي منها بخوض تجارب كهربائية حقيقية".

وأضاف: "سيستغرق شحن السيارة ما بين 10 و15 دقيقة، للوصول لنسبة شحن تصل لـ80 بالمئة".