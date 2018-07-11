وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، فإن القطار الثوري الذي تقترحه شركة "أكا تكنولوجيز" يستطيع تركيب أجنحة قابلة للإزالة قبل التحليق، وحين يحط على السكة يتحول إلى قطار عادي بعد تدعيمه من الأسفل.

وتراهن "أكا" على شركة "بوينغ" الأميركية الرائدة في مجال الطيران، لتنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم "لينك آند فلاي"، وتم تقديم تفاصيله في مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد.

وتسعى الشركة الفرنسية إلى تقليل اعتمادها على الشركاء الأوروبيين مثل "إيرباص" و"رونو" والانفتاح على شركاء آخرين، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، موريس ريسي، أنه بعدما تحولت السيارات إلى العمل بالكهرباء والقيادة الذاتية في السنوات الأخيرة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على الطيران.

وسبق لشركات متخصصة في صناعة السيارات أن طورت عربات تستطيع الطيران، وشهد معرض جنيف للسيارات في مارس الماضي عرض سيارة تستطيع السير والتحليق.

وتعد سيارة "بال في ليبرتي" السيارة الوحيدة التي حصلت على ترخيص للطيران، ومن المرتقب أن يبدأ تسليمها للزبائن في سنة 2019.

ويراهن الخبراء على السيارة الطائرة لتجاوز الازدحام المروري على الأرض، لاسيما أن المدن الكبرى في العالم باتت تعاني اختناقات مرورية متزايدة.