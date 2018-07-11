وستتيح الإعلانات للمستخدمين المعاينة الافتراضية لمنتجات متعددة منها نظارات مايكل كورس الشمسية، وإكسسوارات ومنتجات أثاث.

وقالت فيسبوك إن سيفورا وبوبي براون وبوتري بارن ووايفير وغيرها من العلامات التجارية ستبدأ في تجربة النظام الجديد للإعلانات في وقت لاحق هذا الصيف.

وجربت الشركة إعلانات بتقنية الواقع المعزز على تطبيق ماسنجر، وقالت إن علامات تجارية منها أسوس ونايكي لاقت انخراطا أكبر من مستخدمين شاهدوا تلك الإعلانات.

ونقلت رويترز عن فيسبوك إنها توسع خاصية التسوق على تطبيق إنستغرام المملوك لها في أنحاء العالم في أوقات العطلات.

وتسمح تكنولوجيا الواقع المعزز للمستخدمين بمشاهدة تراكيب افتراضية في محيطهم عبر هواتفهم الذكية، أو أجهزة أخرى وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في لعبة الهاتف المحمول الشهيرة (بوكيمون غو) وفي مجالات صناعية مثل المصانع التي تريد رسم خطوط إنتاج جديدة.