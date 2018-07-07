وأوردت دراسة منشورة في مجلة "ميديكال بريتيش جورنال" الطبية في بريطانيا، أن النوم على الجانب أكثر فائدة لعمل جهازي الهضم والتنفس وصحة القلب والدماغ.

وبحسب الباحثين، فإن نوم النساء الحوامل على الجانب الأيسر قبل الوضع يقلل عرضتهن لإنجاب أجنة ميتة، أما من يعانون انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم فمدعوون أيضا إلى تغيير وضعيات استلقائهم على الأسرة.

أما في حالة الشخير، فمن المرجح أيضا أن يكون النوم على الظهر أحد أسباب الأصوات المزعجة التي تحدث إزعاجا كبيرا، خصوصا بين الأزواج.

وأوضح الخبير في أكاديمية النوم بالعاصمة الألمانية برلين، أليكسندر بلو، أن الرئتين تعملان بشكل أفضل في جسم الإنسان حين ينام على أحد الجانبين، بخلاف ما يحصل في وضعية الظهر.