وأصدرت هيئة الإرصاد الجوية اليابانية تحذيرات خاصة بشأن الأحوال الجوية عبر أربع مقاطعات في غرب جزيرة هونشو، وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية.

وقال يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن نحو 48 ألف فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع الذاتي اليابانية استجابوا لأكثر من 100 بلاغ عن انهيارات أرضية ونداءات أخرى للنجدة.

ونقلت "رويترز" عن وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أنه بحلول صباح السبت صدرت أوامر لأكثر من 1.6 مليون شخص بمغادرة منازلهم وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى، مع توجيه نصائح لنحو 3.1 مليون شخص آخرين بالمغادرة.

وتأثرت بعض وسائل النقل في جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن أتربة ومخلفات الانهيارات الأرضية غطت أجزاء واسعة من الطريق السريع في شمال الجزيرة.