وأكدت تقارير مقربة من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، نقلها موقع "تيك رادار" أن إطلاق سامسونغ غالاكسي X سيكون في مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يمتد من 8 إلى 11 يناير 2019 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

أما هاتف سامسونغ غالاكسي إس 10 فسيتم إطلاقه على الأرجح خلال المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في مدينة برشلونة بإسبانيا، والذي سيقام في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2019.

وسيكون هاتف سامسونغ غالاكسي X قابلا للطي، وسيأتي بشاشة قياسها 7.3 بوصات، وفي حال طيها ستصبح مساحتها 4.5 بوصات، وفق ما أكدت تسريبات عدة.

أما البطارية فستكون هي أيضا قابلة للطي لكي تتلاءم مع الشاشة، إذ من المنتظر أن تكون سعتها ما بين 3000 ميلي أمبير و6000 ميلي أمبير في الساعة.

وستوفر شركة سامسونغ أكثر من نصف مليون هاتف من غالاكسي X بسعر قد يصل إلى 2000 دولار أميركي للهاتف الواحد.