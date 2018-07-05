وأعلنت "ناسا" أنها ستختبر الطائرة الجديدة بشكل علني بالقرب من مدينة جالفيستون الساحلية في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، للتأكد من أن الطائرة تعمل وفق ما هو مخطط.

وأطلق سلاح الجو الأميركي على الطائرة اسم (X-59 QueSST) وقد تم تصميمها للسفر عبر المدن بسرعة تفوق سرعة الصوت وبصمت تام بحيث لا يسمعها سكان الأرض.

ومنحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، شركة لوكهيد مارتن لصناعة الطائرات، مبلغ 247.5 مليون دولار أميركي، بموجب عقد بين الطرفين، لبناء الطائرة.

ويكمن سر قدرة الطائرة على الحد من الضوضاء في هيكلها المصمم بشكل فريد، وفق ما يقول خبراء الطيران، الذين سيحددون بناء على نتائج اختبار الطائرة مدى ملاءمتها للدخول إلى الأسواق التجارية.