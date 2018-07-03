ونشر مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عبر الإنترنت صورة للقاء آبي أحمد مع الروبوت صوفيا، التي جذبت انتباها دوليا لقدرتها التعرف على الوجوه وإجراء محادثة مباشرة.

يشار إلى أن الروبوت صوفيا، والتي صنعت في هونغ كونغ بمعرفة شركة "هانسون روبوتكس"، مزود ببرنامج طوره جزئيا إثيوبيون وتمت برمجته للتحدث باللغة الرسمية الإثيوبية ،الأمهرية، فضلا عن الإنجليزية.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء "نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الدرجة القصوى، وكذلك الاستعداد للتعامل مع سلبياتها".

ووصلت "صوفيا" إلى البلد الواقع شرقي أفريقيا لحضور معرض لتكنولوجيا المعلومات.