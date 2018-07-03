وعلى أمل الحد من تأثير الهواتف الذكية على حياتنا، طور أحد المصممين هاتفا صغيرا بحجم ثلاث بوصات، حسب ما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية.

وصمم بيريك روميوف هاتفا ذكيا صغيرا أطلق عليه اسم "مينيما"، يتوفر على كل الميزات الموجودة في الهواتف الذكية الكبيرة والمشهورة مثل "آيفون" وغلاكسي".

وقالت "الميرور" إن الهاتف يعمل بشكل طبيعي حيث يتوفر على نظام تشغيل ذكي، مما يعني أنه يتناسب مع كل التطبيقات والألعاب.

وتعمل شاشة الهاتف عن طريق اللمس، كما يعتمد الجهاز على ثلاثة أزرار جانبية. ومن غير المعروف ما إذا كان يخطط روميوف لطرح الهاتف في الأسواق أم لا.