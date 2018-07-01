ورجحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد الموجة نشاطا في الرياح السطحية وإثارة للأتربة والغبار، مما قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية لاسيما في فترة النهار.

ومن المرجح أن تستمر الموجة الحارة في المنطقة الشرقية حتى بداية الأسبوع المقبل، أما الأجزاء الساحلية والغربية من المدينة المنورة فستتأثر يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

في غضون ذلك، من المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ومن الوارد أن تتأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.