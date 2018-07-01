وظهر في الفيديو الذي أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه صوّر في إقليم فوجيان، جنوب شرقي الصين، فتاة تجلس في مؤخرة حافلة، اشتعلت النيران في حقيبتها بعد انفجار شاحن هاتف.



وفي محاولة منها للتخلص من النيران المشتعلة، اقتربت الفتاة من السائق، وألقت الجهاز المشتعل بالقرب منه.



وتفاعل السائق بسرعة مع الموقف، فأخمد الشاحن المشتعل بمطفأة الحريق التي كانت بجانبه.



واعتذرت الراكبة للسائق عما قامت به، قائلة إنها ارتبكت حين رأت النار تشب في شاحنها ولم تكن على علم بما يتوجب عليها القيام به.