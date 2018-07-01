وبحسب ما نقل موقع "إنغادجت" فإن الجهاز "تانيتا إي إس- 100" الذي طوّره يابانيون، يستطيع قياس الرائحة الكريهة في الجسم، ليعطي درجة له من عشر.

وتبعا لذلك، يستطيع مستخدمو الجهاز أن يعرفوا ما إذا كانت رائحة أجسامهم قد بلغت مستوى مقلقا يستوجب العناية.

ويعمل الجهاز من خلال مستشعرات ذكية تحتاج عشر ثوان فقط لاختبار الرائحة، وتستطيع القيام بعملية القياس 2000 مرة.

ويمكن استخدام الجهاز أيضا لمعرفة فيما إذا كانت رائحة العطر التي يضعها المستخدم قوية للغاية ومبالغا فيها.

ويصل سعر الجهاز إلى نحو 125 دولارا، ومن المرتقب أن يبدأ بيعه باليابان في نهاية الأسبوع.

ويشكو مستخدمو وسائل النقل العامة في اليابان من روائح العرق لاسيما خلال فترات الذروة التي تشهد ازدحاما كبيرا بين الركاب.