ووافقت هيئة الأغذية والدواء على العقار من شركة "جي دبليو" للأدوية يوم الاثنين، وهو عبارة عن شراب مصنوع بنكهة الفراولة، وهو الشكل المصفى من مادة كيماوية في نبات القنب، لكنه ليس الذي يعطي شعورا بالنشوة للمتعاطين.

ولم يتضح بعد سبب تقليل المكون المعروف باسم "سي بي دي" لنوبات الصرع لدى بعض الناس، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واختبرت الشركة البريطانية المصنعة للأدوية العقار على أكثر من 500 مريض يعانون من نوبات صرع صعب علاجها، وتغلبت على العديد من العراقيل القانونية لتجري الأبحاث باستخدام القنب.

وقال مسؤولو هيئة الأغذية والدواء "إف دي إيه" إن العقار قلل النوبات عندما استخدم مع أدوية أقدم للتغلب على الصرع.