وذكر موقع "livescience" أنه عند وضع زجاجة المياه في السيارة، فإنها تتعرض لحرارة كبيرة من أشعة الشمس، وبالتالي فإن من الممكن للبلاستيك أن يعمل كـ "عدسة"، فيقوم بتركيز الضوء في حزمة عالية الطاقة، تكفي لحرق مقعد السيارة، على سبيل المثال.

وقال العالم أوديل مادين، من معهد "غيتي" في لوس أنجلوس: "تقوم عدسات النظارات والعدسات المجهرية بتوجيه فوتونات الضوء بحيث تتسلط على نقطة معينة".

وأضاف: "يمكنك استخدام ذلك لرؤية شيء بصورة أفضل، أو لتركيز الكثير من الضوء على نقطة صغيرة جدا، وتركيز كل هذه الطاقة التي يمكن أن تتسبب في ذوبان وحرق الأشياء".