ووفقا للاستطلاع، الذي أجره مركز بيو ريسيرتش الأميركي، فإن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث استخدام سكانها للإنترنت والهواتف الذكية.

وذكر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 40 ألف شخص في 37 دولة، أن نسبة البالغين الذين يملكون الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية وصلت إلى 94 بالمئة، وفق ما نقلت "وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بنسبة 83 بالمئة وأستراليا 82 بالمئة وهولندا والسويد ولبنان 80 بالمئة وإسبانيا 79 بالمئة والولايات المتحدة 77 بالمئة والأردن 76 بالمئة وألمانيا 72 بالمئة وبريطانيا 72 بالمئة وتشيلي 72 بالمئة وكندا 71 بالمئة.

كما احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول بنسبة 96 بالمئة من حيث استخدام الإنترنت، تلتها هولندا وأستراليا بنسبة 93 بالمئة.

وجاءت كوريا في المرتبة الثالثة من حيث نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأردن التي حصلت على نسبة 75 بالمئة ولبنان 72 بالمئة.