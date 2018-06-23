وبحسب ما نقلت "بزنس إنسايدر"، فإن المياه النقية التي يجري استخدامها في المرصد تصل قوتها إلى درجة كبيرة، إذ تكفي في حال سكبها، لتفكيك المعادن وفصل الشعرة عن عناصرها المغذية.

وأقيم المرصد تحت الأرض بألف متر على مقربة من مدينة هيدا، وسط غربي اليابان، وهو بذلك واحد من أكثر المنشآت العلمية فرادة.

ويتألف المرصد من خزان أسطواني كبير من الفولاذ يبلغ ارتفاعه 41 مترا وقطره متر واحد ويضم 50.000 طن من الماء النقي.

وينقسم الحجم داخل الأسطوانة الفولاذية بواسطة أسطوانة داخلية من الفولاذ يصل ارتفاعها 36 مترا وقطرها 34 مترا.

ويسعى المرصد لإنجاز أبحاث تحلل البروتون ودراسة النيوترينوات الشمسية والنيوترينوات الناشئة في جو الأرض، بالإضافة إلى مراقبة أي ظواهر مهمة تحدث في المجرة.

ويضاهي حجم مرصد "سوبر كاميوكا" لتحليل النوكليونات أو مرصد عداد النيوترينو، (يضاهي) في حجمه 15 بناية من عدة طوابق.