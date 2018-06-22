وبحسب ما نقلت "بولد سكاي"، فإن عددا من الخضراوات والفواكه والأغذية تضمن عمل رئتي الإنسان بشكل جيد، بينما يعاني 235 مليون شخص في العالم مرض الربو.

ووجدت بحوث طبية أن الشخص الذي يشرب كوبا من عصير التفاح كل يوم يقل احتمال إصابته بصفير الصدر، أما النساء الحوامل اللائي يأكلن التفاح بشكل يومي فينجبن أطفالا أقل عرضة للإصابة بالربو.

أما سمك السلمون فيساعد بحكم احتوائه على أحماض "أوميغا 3" على محاربة البكتيريا في الرئتين كما أنه يقلل الالتهاب، وفي المنحى نفسه، يساعد زيت الزيتون على التقليل من تأثير التلوث مثل ضغط الدم.

ويوصي الخبراء بالإقبال على الشاي الأخضر، الذي يحتوي مكونات مضادة للأكسدة، ويعمل على التقليل من ناقل الهستامين الكيميائي المسؤول عن الحساسية، أما القهوة فتقلل الإجهاد في عضلة التنفس.

ولإبعاد شبح أمراض الرئة، ينصح الأطباء بتناول الحبوب مثل بذور اليقطين والبرتقال، التي تحتوى على الفيتامين "سي" المعروفة بمحاربة العدوى.

ووفقا للإرشادات، على الناس أن يعززوا عاداتهم الغذائية بمزيد من الفواكه والخضراوات والثوم والزنجيل والبروكولي لأجل حماية الرئة وتفادي أمراض خطيرة.