وذكرت الشرطة في تقرير من 318 صفحة صدر في وقت متأخر الليلة الماضية أن سائقة الأمان رافايلا فاسكيز كانت تنظر للأسفل مرارا ولا تتابع الطريق، قبل نصف ثانية من صدم السيارة لإيلين هيرزبيرج وهي تعبر الطريق في تلك الليلة، وفق ما نقلت "رويترز".



وبحسب التقرير فقد تواجه فاسكيز اتهامات بالقتل الخطأ بسيارة، وخصوصا بعد أن ذكرت الشرطة أن الحادث "كان يمكن تجنبه تماما" لو كانت فاسكيز منتبهة لعملها.



وحصلت الشرطة على سجلات من "هولو"، وهي خدمة بث مسلسلات وبرامج تلفزيونية وأفلام على الإنترنت، أظهرت أن حساب فاسكيز كان يعرض برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" ليلة الحادث لمدة 42 دقيقة، وأن عرض البرنامج على الحساب انتهى الساعة 9:59 بالتوقيت المحلي، وهو التوقيت الذي يتزامن مع الوقت التقريبي للحادث.



وكانت سيارة "أوبر" في وضع القيادة الذاتية عندما وقع الحادث، لكن الشركة كغيرها من العاملين في ميدان تطوير السيارات ذاتية القيادة، تستعين بسائق احتياطي للتدخل إذا تعطل النظام الذاتي، أو حدثت مواقف صعبة أثناء القيادة.