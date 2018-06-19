واستقل الطائرة وهي من نوع "ألفا إلكترو جي 2"، وزير النقل كيتيل سولفيك-أولسن رفقة داغ فالك-بيترسن، رئيس شركة أفينور التي تديرها الدولة والتي تدير معظم المطارات النرويجية، لعدة دقائق حول مطار أوسلو.

وقال سولفيك إيلسن لرويترز: "إنها مثال أولي على أننا نمضي قدما بسرعة نحو الطيران الأخضر".

وأضاف: "يجب أن نتأكد من أنها آمنة - لن يطير الناس إذا لم يثقوا بها".

وقال إن شركات صناعة الطائرات مثل بوينج وإيرباص تطور طائرات كهربائية وأن أسعار البطاريات تتراجع مما يجعل من الممكن الوصول إلى هدف حكومي يتمثل في جعل جميع الرحلات الداخلية في النرويج كهربائية بحلول عام 2040.

وردا على سؤال حول موعد بدء رحلات ركاب الطائرات الكهربائية، توقع فالك بيترسن أن تنطلق الرحلات عام 2025.

وقال المسؤولان إن الطائرة التي يقل وزنها عن 570 كيلوغراما كانت أكثر هدوءا من الطائرة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وتتقدم النرويج في المرتبة الأولى عالمياً بالنسبة لنصيب الفرد من السيارات الكهربائية، مدعومة بحوافز مثل الإعفاءات الضريبية الكبيرة ومواقف السيارات المجانية والإعفاءات من رسوم الطرق.

وفي مايو 2018، كانت 56 في المئة من جميع السيارات المباعة في النرويج إما كهربائية أو هجينة خالصة مقابل 46 في المئة في نفس الشهر من عام 2017، وفقا للإحصاءات الرسمية.

ويتم إنتاج 98 في المئة من الكهرباء في النرويج من الطاقة المائية النظيفة.

وقال بعض السياسيين المعارضين إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوفاء بالالتزامات الخضراء في اتفاقية باريس التي تضم 200 دولة.

وتتمثل العقبات أمام الطائرات الكهربائية في حجم البطاريات الضخمة والمسافات المحدودة التي تقطعها.