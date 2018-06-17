وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن النساء من ذوي الأصول الإفريقية لا يمثلن سوى 1.2 في المئة من إجمالي القوة العاملة في شركة "غوغل".

وأظهر التقرير أن النسبة الإجمالية للنساء في الشركة تصل إلى 30.9 في المئة (أغلبيتهن الساحقة من البيض)، بينما يصل معدل الرجال إلى 69.1 في المئة.

وارتفعت نسبة الأميركيين الأفارقة بـ"غوغل"، خلال العام الجاري، بشكل طفيف إذ بلغت 2.5 في المئة، بعدما كانت في حدود 2.4 في المئة سنة 2017.

كذلك وصلت نسبة العمال اللاتينيين في الشركة إلى 3.5 في المئة، وتقدمت نسبة الآسيويين إلى 36.3 في المئة.

وأثير الجدل في أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية بشأن فرص الوظائف في وادي السليكون بولاية كاليفورنيا، وسط انتقادات لعدم حضور بعض الأقليات أو الأشخاص من ذوي أصول معينة بشكل كاف في شركات التقنية.