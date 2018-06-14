وقام فريق الدراسة بتحليل بيانات من 33 تجربة سريرية شملت عشوائيا 947 من البالغين، الذين انخرطوا في برامج تمرينات المقاومة، و930 آخرين من غير المشاركين في تلك البرامج.

وأورد الفريق في دورية (غاما) للطب النفسي، أن تمرينات المقاومة مرتبطة بتراجع أعراض الاكتئاب بغض النظر عما إذا كانت لدى ممارسي تلك التمرينات أي مشكلات متعلقة بالصحة النفسية، رغم أن التأثير كان أوضح عند من يعانون من درجات خفيفة أو متوسطة من الاكتئاب.

وأوضح قائد فريق البحث بريت جوردون من جامعة ليمريك في إيرلندا "الدراسات السابقة أظهرت أن ممارسة أي نوع من التمرينات يحسن أعراض الاكتئاب" بمختلف درجاته لدى البالغين.

وكان المتوسط الزمني لبرامج تمرينات المقاومة في إطار هذه الدراسة 16 أسبوعا، إذ تراوحت مدد التدريب بين 6 أسابيع، و52 أسبوعا.

وصرحت ديانا بورفيس جافين من معهد (برين برفورمانس) التابع لمركز الصحة النفسية في جامعة تكساس في دالاس، (صرحت) بأن نتائج هذه الدراسة تضيف دليلا جديدا على وجود مجموعة من التمرينات التي ربما تساعد في تخفيف الاكتئاب وغيره من الاضطرابات المزاجية.