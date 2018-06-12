وحدثت الشركة الأميركية الإرشادات الخاصة بتطوير التطبيقات الجديدة، محذرة من إجراء عمليات التنقيب عبر أجهزة "آيفون".

وتمنع القواعد الجديدة التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف، وتسبب حرارة مفرطة، أو تسبب إجهادا للهاتف، وهي كلها أعراض مصاحبة لعمليات التنقيب عن العملات الرقمية.

وقالت "أبل" على موقعها: "التطبيقات ربما لن تشغل عمليات ليست لها خلفيات معروفة، مثل التنقيب عن العملات الرقمية".

ويعد استخدام أجهزة "آيفون" و"آيباد" في عمليات التنقيب، التي تتطلب كما كبيرا من الطاقة اللازمة لإجراء عمليات حسابية معقدة، أمرا نادرا.