وأوضح المركز أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 12كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح سرعتها 193 كيلومترا تقريبا.



ومن المتوقع أن يظل مركز الإعصار داخل المحيط.



وذكر المركز أنه الإعصار قد يشتد إلا أن من المحتمل أن يضعف اعتبارا من الثلاثاء.



وأضاف أن من المتوقع أن يكون الإعصار مصحوبا بأمطار يصل منسوبها إلى ما بين ثلاث إلى ست بوصات في جنوب غرب المكسيك محذرا من احتمال اندلاع سيول ووقوع انهيارات طينية.