وصدرت كوريا الجنوبية ما قيمته 4.8 مليار دولار من الهواتف المحمولة خلال الشهور الأربعة، بانخفاض بنسبة 26 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، ووفق بيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإحصاءات الكورية.

ويعد هذا الرقم هو الأقل منذ تسجيل 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى عام 2003. وقد بلغت صادرات كوريا الجنوبية من الهواتف المحمولة 11.6 مليار دولار عام 2008، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

وواصلت صادرات كوريا الجنوبية من الهواتف المحمولة انخفاضها بداية من عام 2016، حيث طرح المنافسون الصينيون المزيد من الأجهزة ذات الأسعار التنافسية في السوق.

كما أنتجت الشركات المحلية عددا أكبر من الهواتف الذكية في الخارج مقارنة بالداخل، حيث بلغت نسبة الإنتاج في الخارج 91 بالمئة من الإجمالي اعتبارا من عام 2017، مقارنة بـ16 بالمئة فقط عام 2010.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية من الهواتف إلى الصين بنسبة 27.4 بالمئة لتصل إلى 340 مليون دولار في أبريل من العام الماضي.

كما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 40.8 بالمئة لتصل إلى 390 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.