واكتشف خبراء بريطانيون أن البطاطا المخبوزة تحتوي ما يعادل 19 قطعة من السكر، وهو ما يقرب من 3 أضعاف الكمية الموجودة في علبة كوكاكولا.

وأوضح الخبراء في دراسة طبية عن الأطعمة المحملة بالكربوهيدرات، أن البطاطا محملة بكمية كبيرة من السكر، إذ يحول الجسم الكربوهيدرات إلى جلوكوز.

واكتشف الخبراء أن هناك ما يقرب من 90 غراما من السكر في حبة بطاطا مخبوزة زنتها 350 غراما، أي ما يعادل 19 قطعة من السكر.

ومن المعروف أن الأطعمة، مثل الخبز والمعكرونة، تحتوي أيضا على الكثير من السكر، لأن أجسامنا تحول الكربوهيدرات إلى سكر يجري في الدم في نهاية المطاف.

وقالت أليسون بارنز، اختصاصية التغذية: "قد تكون النظريات خادعة، بمعنى أن الطعام قد لا يبدو حلوا، لكن هذا لا يعني أنه لن يطلق الكثير من السكر في مجرى الدم".

وأشارت إحدى المشاركات في إعداد الدراسة، فان تولكين، إلى أن استهلاكنا للكربوهيدرات، وليس السكريات فقط، هو الذي يسبب السمنة والأمراض المتعلقة بها.