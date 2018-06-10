وذكرت المنظمة في تقرير نشر السبت، أن الطفل المصاب لم يلقح ضد المرض ويعيش في ولاية دلتا أماكورو المعروفة بفقرها.

و أضافت أن 1427 إصابة بهذا المرض سجلت في فنزويلا من أصل 1685 في المنطقة.

وأشارت منظمة الصحة الاميركية، إلى أن 85 بالمئة من الإصابات بالحصبة في دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي العام الماضي، سجلت في فنزويلا.

وفي السياق، صرح وزير الصحة الفنزويلي الأسبق، خوسيه فيليكس أوليتا، لوكالة "فرانس برس"، أن آخر إصابة بهذا المرض سجلت في فنزويلا في 1989.

وأضاف أن "الفيروس المسبب للمرض، يصيب خصوصا الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ولم يتم تلقيحهم".

وانتقد فيليكس أوليتا، المسؤولين في حكومة الرئيس، نيكولاس مادورو، لأنهم انتظروا أكثر من شهر قبل إبلاغ المنظمة الأميركية. وتقضي القواعد الدولية بالإبلاغ عن مثل هذه الإصابات خلال 24 ساعة من رصدها.