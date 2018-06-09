وأضافت الوكالة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، السبت "نحقق في ملابسات تلك الوقائع المزعومة، وأي إجراء سنتخذه سيعتمد على ما يُكتشف من أدلة".

وجاء بيان الوكالة بعدما نشرت صحيفة "ديلي تليغراف" تقريرا قالت فيه إن تحقيقا أجرته اكتشف وجود آثار للحم الديك الرومي في وجبة معكرونة يفترض خلوها من أي منتجات حيوانية بمتجر "تيسكو"، وآثار للحم الخنزير في كرات لحم "خالية من اللحوم" في "سينسبري".

وأرسلت "تليغراف" 10 منتجات غذائية مختلفة إلى مختبر معتمد لدى الحكومة الألمانية، أجرى تحليلا، شمل 8 أنواع من اللحوم.

وقالت "سينسبري"، في بيان، إن كرات اللحم من إنتاج مصنع لا يصنع منتجاته من اللحوم، وإنها تجري عمليات فحص بوتيرة منتظمة ولم تكتشف أي مشكلة.

وأضافت، في بيان، بالبريد الإلكتروني: "ومع ذلك فنحن مهتمون بما جرى التوصل إليه، ونجري بالتوازي تحقيقا شاملا مع المورد".

بينما قالت "تيسكو" إنها أجرت اختبارات مبدئية للحامض النووي الوراثي (دي.إن.إيه) على المنتج المشتبه به، لكنها لم تجد أثرا لحامض نووي وراثي حيواني فيه.

وأضافت، في بيان، بالبريد الإلكتروني "نتعامل مع جودة ونزاهة منتجاتنا بجدية قصوى، ونتفهم ضرورة أن تكون منتجاتنا النباتية والخالية من أي منتجان حيوانية كذلك بالفعل".

وطالبت "تيسكو" صحيفة "تليغراف": "بنشر كل تفاصيل فحوصها بما في ذلك المختبر الذي أجرى (التحليل) بينما نواصل تحقيقنا".

وبحسب مؤسسة "كانتار" البحثية، تزيد مبيعات المنتجات النباتية والخالية من أي منتجات حيوانية في بريطانيا، حيث أصبح في يناير 2018 واحد من بين كل عشرة متاجر يبيع وجبات جاهزة "خالية من اللحوم".