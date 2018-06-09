وقال رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي للبابا خلال اجتماع في الفاتيكان، الجمعة، حضره أيضا أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية وهم ثلاثة أميركيين وروسي "فكرنا في صنع بدلة فضاء لك مثل تلك الخاصة بنا".

ورد البابا البالغ من العمر 81 عاما مازحا "حسنا تولوا أنتم التخطيط لرحلتي".

وقال نيسبولي إن البدلة تشبه تلك الخاصة بهم تماما ومصنوعة من نفس المادة. وتحمل البدلة الاسم الحقيقي للبابا وهو خورخي بيرغوغليو، وعلم الأرجنتين مسقط رأسه.

وأضاف رائد الفضاء الإيطالي "استقر رأينا على هذه البدلة، لكن بما أنك البابا والبابا له زي خاص به صنعنا لها وشاحا".

وكان نيسبولي من رواد الفضاء الذين كانوا في محطة الفضاء الدولية العام الماضي، عندما أجرى البابا مكالمة بالفيديو معهم من الفاتيكان استمرت 20 دقيقة.

وقال البابا لرواد الفضاء في تلك المكالمة إن الأرض هشة حتى أنها يمكن أن تدمر نفسها بنفسها.