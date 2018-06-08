وقال رئيس غوغل التنفيذي سوندار بيتشاي في مدونة فصَّل فيها سياسة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، إنه حتى وإن كانت غوغل لن تستخدم الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة، "فإننا سنواصل العمل مع الحكومات والجيش في مجالات عدة أخرى"، بما فيها الأمن المعلوماتي والتدريب والبحث والانقاذ.

وواجهت غوغل ضغوطا من موظفيها ومن جهات خارجية بشأن عقد مع الجيش الأميركي، قالت الشركة ومقرها كاليفورنيا أنه لن يُجدد.

وحدد بيتشاي 7 مبادئ تسترشد بها غوغل في تطبيق الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة المتقدمة، التي تحاكي السلوك البشري الذكي.

وقال إن غوغل تستخدم الذكاء الاصطناعي من اجل "مساعدة الناس على حل مشكلات عاجلة" مثل التنبؤ بحدوث حرائق ومساعدة المزارعين وتشخيص الأمراض أو تفادي الإصابة بالعمى.