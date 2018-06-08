وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الخميس، أن متوسط مستويات ثاني أكسيد الكربون بلغ 411.25 جزء في المليون في شهر مايو في مرصد فيدرالي في هاواي، مرتفعا عن أعلى معدل بلغه العام الماضي، الذي وصل إلى 409.65.

وثاني أكسيد الكربون غاز خانق، وأحد المسببات الرئيسية للاحتباس الحراري، وينجم عن حرق الفحم والغاز والنفط.

ويعد شهر مايو أعلى شهور العام من حيث مستويات ثاني أكسيد الكربون، ففي أواخر الربيع والصيف، تمتص النباتات غازات الاحتباس الحراري من الهواء.

ويقول بيتر تانس إن الزيادة الراهنة أقل قليلا من السنوات الماضية، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه في التسعينيات.