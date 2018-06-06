وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن المشكلة ظهرت بصورة كبيرة في أوروبا وأجزاء من أسيا وبنسبة أقل في الولايات المتحدة.

وأثار الأمر غضب المستخدمين، الذين اندفعوا لكتابة تغريدات في موقع "تويتر"، عبروا فيها عن غضبهم إزاء الخلل، الذي حرمهم من التواصل مع أصدقائهم.

وقال بعضهم إنه لم يستطع الدخول إلى الموقع لساعات عدة، مطالبين الموقع بضرورة الإسراع في إطلاح العطل.

وكان "إنستغرام" تعرض لخلل في مطلع مايو الماضي، لكن في الحالتين لم يتضح السبب بعد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المشكلة تعود على الأرجح، نتيجة خلل في خوادم موقع "إنستغرام" .

ومن ناحيته، ذكر موقع "DownDetector"، الذي يتابع حالة المواقع الإلكترونية الشهيرة، أنه تلقى آلاف التقارير عن مشكلة "إنستغرام".

وقال إن 39 بالمئة من تقارير المستخدمين تعلقت بعدم القدرة على مشاهدة صور الأخرين وفيديوهاتهم، وتحدثت 35 بالمئة من التقارير عن مشكلة في تسجيل الدخول.

وذكر 25 بالمئة من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع أو التطبيق التابع له.