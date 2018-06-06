وكتبت الشركة في مدونتها، وفق ما أوردت "رويترز"، الأربعاء، بأن الاختراق الأمني حدث في 26 أكتوبر من العام الماضي

واستهدف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور مستخدمي الموقع منذ تسجيلهم فيه وحتى حدوث الاختراق.

ولم تعلم بأمر الاختراق إلا أخيرا، عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع الشركة.

وأوضحت الشركة الإسرائيلية أنها لم تعثر على أي بيانات أخرى على الخادم، ولا تتوافر أدلة على استخدام البيانات الموجودة في الملف.

وذكرت المدونة أن المعلومات عن أشجار العائلات وبيانات الحمض النووي (دي.إن.إيه) مخزنة على أجهزة منفصلة ولم تتأثر بالاختراق.

وتساعد الشركة الإسرائيلية العائلات حول العالم في اكتشاف تاريخها، باستخدام أدوات شجرة العائلة واختبارات الحمض النووي ومكتبة من السجلات التاريخية.