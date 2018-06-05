ورصد الفيديو، الذي نشره موقع "gizmodo" التقني، الثلاثاء، الكويكب وهو يضرب أرضا خالية في جمهورية بوتسوانا متسببا بكرة لهب ضخمة، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

ولم يرصد العلماء الكويكب سوى قبل ساعات من وصوله إلى الأرض، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن عرض الجرم السماوي بلغ نحو مترين فقط.

وأطلق العلماء على هذا الكويكب اسم" 2018 LA"، مشيرين إلى سرعته بلغت عندما دخل في المجال الجوي، 61 ألف كيلومتر في الساعة.

وتقول وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" إنها ترصد 90 في المئة من الأجرام السماوية التي تصل الأرض، على أن تكون دائرة قطر الأجسام أكثر من 150 مترا.

وهذا يعني أن هناك الكثير من الأجرام الصغيرة، التي لا تستطيع وكالة "ناسا" رصدها.