وقال برايان هيرلي عالم الأرصاد الجوية في مركز تابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، الأحد، إن من المتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.



وقال "هذا نبأ جيد بالنسبة لهم ... منسوب المياه يصل إلى 3.5 سنتيمتر في المتوسط في نيو مكسيكو. وسنحذر في بعض المواقع من انهمار سيول بسبب الجفاف الشديد للأراضي".



وتوقع هيرلي أن يصل منسوب المياه إلى 1.27 سنتيمتر في ولاية كولورادو في جنوب غرب البلاد مما سيدعم جهود الإطفاء هناك أيضا.



وقال مسؤولو إطفاء إن انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة أججا الحريقين اللذين استعرا في نيو مكسيكو وكولورادو واستمرا حتى صباح الأحد مما هدد ما يقرب من 1900 منزل وأجبر مئات السكان على مغادرة منازلهم الواقعة في مناطق نائية.



وأفادت نشرة على موقع إلكتروني معني بالمعلومات عن الحرائق في نيو مكسيكو، بأن هذا الحريق لم يتم احتواؤه وأنه أتى حتى صباح الأحد على ما يزيد على 30 ألف فدان بالقرب من قرية سيمارون التي يقطنها 1100 من السكان وتقع شمال شرقي سانتا في.



وأصدر المسؤولون أمر إجلاء إلزامي يوم الجمعة في سيمارون بعدما هدد الحريق نحو 300 منزل.



وقال مسؤولون إن الحريق أتى على نحو 12 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إخلاؤه.



ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق الذي اندلع يوم الخميس.