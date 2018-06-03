وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن هذه الدبابة التي أطلق عليها اسم "أوران 9" سوف تستخدم للدعم الناري أثناء هجوم القوات الخاصة والعمليات الاستطلاعية، وزعمت أنها أظهرت فعالية قتالية عالية في سوريا، مشيرة إلى أنه لا يوجد لها مثيل في أي دولة أخرى في العالم.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الدبابة، التي قامت على تطويرها شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية مزودة بأجهزة استشعار واستطلاع، تتضمن نظام إنذار متعدد الوظائف يعمل بواسطة الليزر، يصل مداه إلى 3 كيلومترات، ونظام استطلاعي كهروبصري لاكتشاف الأهداف وتعقبها.

ويصل وزن هذه الدبابة الروبوت أو الدرون، التي يتم التحكم بها عن بعد، من خلال عنصر يوجد في شاحنة تبعد 3 كيلومترات أو بواسطة أجهزة تحكم محمولة، إلى 10 أطنان، وهي قادرة على تدمير أهداف على بعد 8 - 10 كيلومترات، ويصل طولها إلى 5.12 متر، بينما يبلغ عرضها نفس ارتفاعها تقريبا، أي 2.5 متر.

وأوران 9 مزودة بمحرك ديزل-كهرباء، وتصل سرعتها القصوى إلى 35 كيلومترا في الساعة.

أما الذخائر فتتضمن 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات طراز 9 أم120 أتاكا، ومدفع رشاش آلي (2A72 ) عيار 30 ملم سريع الإطلاق بمعدل 400 طلقة في الدقيقة، ورشاش عيار 7.62 ملم.

ومن خيارات التسليح أنه يمكن تزويدها بـ6 صواريخ مضادة للطائرات طراز "إيغلا إس"، أو صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات، أو قاذفات "شميل إم" ذات القذائف الحرارية الحارقة.