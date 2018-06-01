ولم يكن في الحسبان أن تقوم "الدرون" بوظيفة جديدة، تتمثل في حماية الإنسان من المطر دون أن يقوم الأخير بأي جهد، وهو الأمر الذي انتبهت إليه شركة أساهي اليابانية.

ويرصد الفيديو لحظة تجريب "المظلة الطائرة"، التي تتبع الإنسان أينما حل وارتحل وتحميه من المطر دون أن يحتاج المستخدم إلى استخدام يديه من أجل حملها.

وقال "غيزمودو" إن المظلة تعتمد على تكنولوجيا جديدة تسمح بتعقب رأس الإنسان في كل مكان، من أجل حمايته من الشمس والمطر، مشيرا إلى أن الابتكار الجديد يواجه بعض العقبات.

وأوضح المصدر أن وزن المظلة يبلغ حوالي 11 رطلا، كما أن مدة طيرانها لا تتعدى 20 دقيقة، إلا أن المصممين وعدوا بتخفيف وزنها وبجعلها تطير أطول مدة ممكنة (لا تقل عن ساعة).

ومن المنتظر أن يتم طرح المظلة الطائرة في الأسواق بحلول 2019، بسعر لا يتجاوز 75 دولارا.