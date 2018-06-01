ومن المنتظر أن تتوافر تقنية ذكاء اصطناعي، طورتها الشركة البريطانية "بيبيلون"، بشكل مسبق على أجهزة سامسونغ المباعة في بريطانيا تسمح للمستخدمين بحجز مواعيد مع أطباء من تخصصات مختلفة للحصول على استشاراتهم عبر محادثات فيديو.

كما يمكن للهواتف أن تساعد المريض من التحقق من أعراض أي مرض عبر التطبيق الصحي "هيلث" الذي سيتوافر على الأجهزة.

وكشفت "فايننشال تايمز" أن الخدمة الجديدة لن تكون مجانية، حيث يمكن الاشتراك فيها بشكل سنوي نظير 67 دولارا أو حجز موعد لمرة واحدة فقط نظير 33 دولارا.

الاتفاق يقضي بدفع سامسونغ لمبلغ للحصول على رخصة استعمال للتقنية الخاصة بـ "بيبيلون"، على أن يتقاسم الطرفان العائد المادي من الخدمة، وفق لما أورده موقع "engadget" التقني المتخصص.