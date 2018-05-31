وكشفت الصحيفة البريطانية بأنها استندت في معلوماتها على براءة اختراع للشركة الأميركية خاصة بالشاشة الملتفة، بالإضافة إلى قلم ذكي يتفاعل مع ضغط الأصابع أثناء الرسم او الكتابة.

وتضم براءات اختراع "آبل" التي تحدثت عنها "ميرور" أيضا سماعات ذكية يمكن أن تتوقف عن تشغيل الموسيقى بمجرد إزالة السماعة من الأذن.

وقدمت "أبل" منذ سنة 2011 عدة براءات اختراع لشاشات ملتفة، لكنها شرحت هذه المرة الطريقة التي يمكن أن تعمل بها في أجهزة آيفون.

وتعتزم الشركة الأميركية طرح ثلاثة هواتف "آيفون" هذه السنة، ومن المرتقب أن تكون بدون حواف عليا وشبيهة بهاتف "آيفون X".