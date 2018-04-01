فقد أظهر استطلاع، أجرته رويترز بالاشتراك مع مؤسسة إبسوس لقياس الرأي العام، أن أقل من نصف الأميركيين يثقون في أن فيسبوك سيلتزم بقوانين الخصوصية الأميركية.

وبين الاستطلاع أن عدد الأميركيين الذين يثقون في موقع فيسبوك أقل ممن يثقون في شركات التكنولوجيا الأخرى التي تجمع بيانات المستخدمين مثل غوغل وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت وياهو.

إذ بحسب الاستطلاع، قال ما نسبته 41 في المئة من عينة الاستطلاع البالغ عددها 2237 شخصا، إنهم يثقون في التزام فيسبوك بقوانين حماية المعلومات الشخصية.

بالمقابل قال 66 في المئة منهم إنهم يثقون في أمازون، بينما عبر 62 في المئة عن ثقتهم بغوغل، فيما قال 60 في المئة إنهم يثقون في مايكروسوفت مقابل 47 في المئة قالوا إنهم يثقون في ياهو.

يذكر أن استطلاع آخر، أجرته مؤسسة مورنينغ كونسلت، حول مسألة الثقة كان قد أجري في يونيو 2017، أظهر أن الثقة بفيسبوك بلغت 49 في المئة، مقابل 69 في المئة لأمازون و65 في المئة لغوغل و60 في المئة لأبل و34 في المئة لتويتر.

وكان استطلاع آخر أجري في نيوزيلندا في وقت سابق قد أظهر أن الثقة بوسائل الإعلام التقليدية أكبر بكثير منها بمواقع الإنترنت، وخصوصا موقع فيسبوك.

وكشف الاستطلاع أن 87 في المئة يثقون بوسائل الإعلام التقليدية كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، مقابل 38 في المئة قالوا إنهم يثقون بالأخبار على فيسبوك.



