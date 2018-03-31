ووفق ما نقل موقع "BGR"، فإن "آيفون X" الذي يفوق سعره ألف دولار، لا يتيح دعم شبكات "LTE" المتقدمة أو ما يعرف بشبكات الجيل الرابع المتقدمة.

ويجري إطلاق LTE، من باب الاختصار على Long Term Evolution أي التطور البعيد المدى، وهو معيار من أحدث معايير الاتصالات اللاسلكية ذات النطاق الواسع التي تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP، ويتيح الاتصال بالشبكة العالمية بسرعة كبيرة.

وأجرت مجلة "بي سي ماغازين" اختبارا للسرعة في الجهازين، فوجدت أن سرعة "غالاكسي إس 9" وصلت إلى 537 ميغابت في الثانية، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه في "آيفون X" الذي لا يدعم تقنية LTE المتطورة، حسب موقع "BGR".

ويعتمد جهاز "غالاكسي إس 9" على شريحة "سناب دراغون" x20 للاتصالات اللاسلكية ذات السرعة المتطورة، في حين يفتقر هاتف "آيفون X" إلى شريحة اتصال توفر ذات المستوى من سرعة الاتصال.