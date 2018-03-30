أشار تقرير نشره موقع "ذا ديلي بيست" إلى تعقب "فيسبوك" لكل ما نقوله أو نشاركه أو ننقر عليه في الموقع، ليقوم بعهدها بتصنيف التفضيلات الخاصة بالمستخدمين، لمساعدة الموقع في تحديد نوعية الإعلانات التي تظهر لهم.

وأشار الموقع إلى أنه بإمكان مستخدمي "فيسبوك" معرفة البيانات التي يمتلكها الموقع عنهم لأغراض تسويقية، وذلك بالنقر على "إعدادات"، ومن ثم "إعلانات" أو Ads، وبعدها "معلوماتك"، وأخيراً "تصنيفاتك".



يستطيع الموقع الحصول على كم كبير من المعلومات المفيدة للمعلنين مثل طريقة تصفح الموقع ونظام التشغيل الخاص بالجهاز المستخدم خلال ذلك، هذا إلى جانب تقديم صورة عن عادات المستخدم الشرائية كاهتمامه بشراء منتجات منزلية مثلاً، أو تعلقه بالسفر، وصداقته مع أشخاص في مرحلة عمرية معينة.

هذا ويتزايد القلق لدى المستخدمين من الطريقة التي تجمع بها الشركات بياناتهم الشخصية وتستخدمها بعد ما تكشف في الآونة الأخيرة أن شركة "كمبردج أناليتيكا" لاستخلاص البيانات، استخدمت بشكل غير قانوني، البيانات الشخصية لنحو 50 مليون من مستخدمي "فيسبوك"، بغرض استهداف الناخبين الأميركيين، في آخر انتخابات رئاسية.