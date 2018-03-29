وقال موقع"فوربس"، في تقرير جديد، إن أبل تحضر لمفاجأة خلال هذه السنة، من خلال إطلاق 3 طرازات جديدة من "آيفون"، مشيرة إلى أن أسعارها ستكون متباينة.



وذكرت أن "آيفون إس إي 2" الذي أعيد تصميمه بشكل جذري بشاشة 6.1 بوصة، سيبلغ سعره 799 دولار، أي ضعف سعر آيفون إس إي الحالي.

وسيشهد الجيل الثاني من آيفون X انخفاضا في السعر يقدر بـ100 دولار، ليصبح 899 دولار.

هذا الانخفاض، سيجعل أبل تطلق هاتف "آيفون X بلس" الجديد مقابل 999 دولار أميركي، محددة بذلك سقف أسعار هواتفها في 1000 دولار، كالعادة.

وقال خبراء "إطلاق الشركة الأميركية 3 طرازات جديدة يعتبر خطوة ذكية وجيدة من طرف أبل، حيث سيمكنها الأمر من الحفاظ على قيمة أجهزتها المرتفعة".

وعقب إطلاق آيفون X العام الماضي، انتقد عدد من العملاء قيمته المالية، وقالوا إنه "باهظ التكلفة" مقارنة مع خصائصه.