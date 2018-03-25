وبحسب توقعات شركة الخدمات "ميريل لانش"، فإن الخطوة قد تحول هاتف "آيفون" إلى جهاز شبيه بـ"الآيباد"، وفق ما نقل موقع "مشابل".

وأكد المحلل في الشركة الأميركية، وامشي موهان، توقعاته، بعدما أجرى عددا من اللقاءات مع مسؤولين من "أبل"، خلال الآونة الأخيرة.

وكانت "أبل" قد حصلت خلال العام الماضي على براءة اختراع لشاشة مرنة يمكن إخضاعها للطي، لكن الشركة لم تصدر توضيحا بشأن ما كشفه التقرير الأخير.

ولا يقتصر هذا الإقبال على "أبل"، ذلك أن شركات أخرى مثل "سامسونغ" و"مايكروسوفت" تبدي اهتماما متزايدا بالشاشات المرنة، ومن المرتقب أن تزود الشركة الكورية الجنوبية أجهزتها بالميزة في نهاية 2019.