وقال مكتب حماية البيئة في بكين على مدونته المصغرة الرسمية على موقع "ويبو" إن التحذير البرتقالي، الذي صدر السبت، هو ثاني أعلى تحذير بعد الأحمر في نظام من 4 مستويات وسيبدأ من الاثنين إلى الأربعاء.

وأضاف أن منطقة بكين وتيانجين وخبي من المتوقع أن تشهد مستويات تلوث من متوسطة إلى كثيفة خلال الأيام الثلاثة.

ويفرض التحذير باللون البرتقالي على مصانع الأثاث والإسمنت وغيرها من الصناعات الثقيلة خفض الإنتاج بنسبة 30 بالمئة، وسيتضرر أكثر من 700 شركة في العاصمة.

وحققت بكين أكبر انخفاض في مستوى التلوث بين 28 مدينة في شمال البلاد، في الفترة من أكتوبر إلى فبراير.