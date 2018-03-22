ويقول الباحثون الذين طوروا منقي الهواء إنه نجح في تقليل تلوث الهواء بشكل كبير في رقعة واسعة، آملين تشييد مشروعات مماثلة، وربما أكبر حجما، في شيان ومدن صينية أخرى.

وقال دافيد بوي بروفيسور الهندسة الميكانيكية في جامعة مينيسوتا، أحد الباحثين: "أريد أن أخبر تلاميذي أننا لسنا بحاجة لأن نكون أطباء لإنقاذ حياة الناس. إذا تمكننا فقط من تقليل تلوث الهواء في المناطق الحضرية الكبرى بنسبة 20 بالمئة، على سبيل المثال نستطيع أن ننقذ أرواح عشرات الآلاف كل عام".

المنقي الذي بني في عام 2016 بتكلفة مليوني دولار، يقع في قمة برج مصنوعة من الزجاج، وتعمل أشعة الشمس على تسخين الهواء الذي يرتفع عبر البرج ويتعرض لسلسلة من عمليات التنقية من الأوساخ والجسيمات الضارة.

وتسعى الحكومة الصينية إلى تكرار المشروع نفسه في شيان بمنقي هواء آخر يبلغ ارتفاعه نحو 300 متر، مع تعميم التجربة في مدن غوانتشونغ وهيبي وهينان.

ويؤدي تلوث الهواء إلى نحو 6.5 مليون حالة وفاة في العالم سنويا، حسب إحصاء أجري عام 2015.

وتتعاظم الحاجة لإيجاد حلول لتلوث الهواء في المدن الصينية التي تسجل أرقاما قياسية في هذا الصدد، بسبب الاعتماد الواسع على الفحم في الصناعة على حساب مصادر الطاقة النظيفة.