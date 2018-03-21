وتتوقع شركة "بوم سوبرسونيك" أن يقوم نموذج طائرتها "إكس بي-1" فائق السرعة، بأول رحلة مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد إعلانها عن تطوير المحرك الرئيسي لهذه الطائرة، التي تأتي بنموذجين، الأول بمقعدين والثاني بـ55 مقعدا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبلغ سرعة الطائرة 2716 كيلومتر في الساعة، وستأتي بمقعد خاص بدرجة رجال الأعمال على جانبي الممر.

وسيكون صوت الطائرة أهدأ بـ30 مرة من "الكونكورد"، علما بأن طولها يبلغ 52 مترا.

وقد طور فريق من الخبراء سبق لهم العمل في مؤسسات وشركات كبرى، مثل "ناسا" و"سبيس إكس" و"بوينغ"، نموذج الطائرة، التي تعتمد "ديناميكيات هوائية" متطورة، وتقنيات حديثة خاصة بالمحرك، وهو ما جعلها أسرع بـ2.6 مرة من الطائرات النفاثة الحالية.

وخضع النموذج الأولي للطائرة، التي صنع هيكلها من ألياف الكربون لأكثر من ألف اختبار في نفق الرياح، حيث ستطير على ارتفاع 60 ألف قدم، لتخفيض زمن الرحلات.

وكانت "بوم سوبرسونيك" قد أكدت أن كلا من "فيرجين غالاكتيك" و"الخطوط الجوية اليابانية" ستستعمل طائرة الركاب عند الانتهاء من العمل عليها، مشيرة إلى كونها مثالية للسفر لأكثر من 500 وجهة حول العالم.