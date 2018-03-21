وتساءل باحثون في جامعة كورنيل الأميركية عن السبب في أن بعض الدراسات السابقة أظهرت أن الأشخاص البدناء غالبا ما يتذوقون النكهات بشكل أقل كثافة من الأشخاص ذوي الأجسام الرشيقة.



ولذلك قام الباحثون بتغذية فئران المختبرات بنظام غذائي غني بالدهون ليتسبب في زيادة سريعة في وزنهم، ثم قاموا بإلقاء نظرة من قرب على حليمات التذوق لديهم.



وأورد الباحثون أن الفئران السمينة كان لديها حليمات تذوق بنسبة أقل بواقع 25 بالمائة مقارنة مع الفئران التي تغذت على نظام غذائي عادي.



وأضاف الباحثون أن السبب يبدو وكأنه التهاب متصل بالسمنة، والذي من الممكن أن يوقف التجدد الطبيعي لحليمات التذوق.



وذكر العلماء أن النتائج التي تم الكشف عنها الثلاثاء إذا ما ثبتت نجاعتها، فقد تؤدي إلى طرق جديدة لعلاج السمنة. ونشرت الدراسة في مجلة "بي إل أو إس بيولوجي".