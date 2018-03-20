وأضافت محمية "أو.آي.بيجيتا" التي كانت تتولى رعاية وحيد القرن في بيان: "بحزن بالغ تعلن المحمية وحديقة حيوان دفور كرالوفي نفوق (سودان)، آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي، في المحمية بكينيا، في 19 مارس عن 45 عاما".

وقالت المحمية إنها قررت مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت تتولى رعاية "سودان" في السابق، قتله رأفه به، بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.

وكان "سودان" يعالج من مضاعفات كبر السن التي أثرت على عضلاته وعظامه، وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة.

وقضى "سودان" أسبوعين في أواخر فبراير وأوائل مارس راقدا في حظيرته لصعوبة حركته، بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد أن فشلت كل المحاولات لتزويجه في العام الماضي بإحدى الانثيين، ناجين (27 عاما) وفاتو (17 عاما)، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة، على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب، الذي تبلغ تكاليفه 9 ملايين دولار.

وولد وحيد القرن في السودان، ونقل إلى حديقة حيوانات تشيكية ثم إلى كينيا عام 2009، وصفه القائمون على رعايته بأنه وديع.

وقالت المنظمة إن الحيوان "ساهم بشكل كبير في بقاء نوعه حيث أنجب اثنتين. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع مواده الوراثية بما يمنح الأمل لمحاولات مستقبلية لاستنساخ وحيد القرن الأبيض الشمالي، من خلال تكنولوجيات خلوية متقدمة".