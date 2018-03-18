واستمرت الرحلة التجريبية لطائرة بوينغ 747 التي تم تثبيت المحرك على جناحها الأيسر، 4 ساعات، بعد أن أقلعت من فكتورفيل في كاليفورنيا، حسب ما أوضح موقع "ديلي ميل".

يشار إلى أنه تم تثبيت 3 محركات أخرى صغيرة على الطائرة، لتسمح للمهندسين بتجربة المحرك الضخم دون تعريض حياة الركاب للخطر.

ويصل وزن محرك "GE9X" لـ 100 ألف رطل، وله أكبر مروحة أمامية يصل قطرها إلى 134 إنشا.

وكانت جنرال إليكتريك قد طورت هذا المحرك الضخم خصيصا لطائرة بوينغ "777" و"777X"، التي ستمتلك أكبر امتداد لجناح طائرة (71,8 مترا).

ونظرا لأن حجم الطائرة كبير جدا، فإن بوينغ قد طورت نظاما لطي جناحي الطائرة عند وصولها للمطارات.