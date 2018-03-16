وقتل شخصان على الأقل في اشتباكات الأسبوع الماضي عندما هاجم بوذيون، أغضبهم مقتل سائق على أيدي مسلمين، مساجد وممتلكات لمسلمين في منطقة كاندي بوسط البلاد.

وذكرت الحكومة أن بعض أعمال العنف جاءت بتحريض على فيسبوك، وكانت الحكومة حجبت مواقع فيسبوك وفايبر وواتساب في السابع من مارس، وفق ما نقلت "رويترز".

وأوضحت في بادئ الأمر أن الحجب سيستمر 3 أيام، لكن مستخدمين قالوا إنها مددت الحجب دون الإعلان عن ذلك.

وقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا في حسابه على تويتر: "بناء على تعليماتي ناقش سكرتيري الأمر مع مسؤولي فيسبوك الذين وافقوا على أن منصتهم لن تستخدم لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف".

وأضاف أنه أصدر تعليماته لجهاز تنظيم الاتصالات لرفع الحظر المؤقت على الفور.

ويعيش أغلب المسلمين في سريلانكا في شرق ووسط الجزيرة ويشكلون ما يصل إلى 9 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 21 مليونا.

ويشكل البوذيون 70 بالمئة من سكان البلاد في حين يشكل المنتمون لعرق التاميل، الذين يدين أغلبهم بالهندوسية، نحو 13 بالمئة.